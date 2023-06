Italia-Uruguay oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Mondiali Under 20 2023

Italia-Uruguay sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Gli azzurrini sono pronti per questo scontro con i sudamericani che mette in palio il trofeo Mondiale: in Argentina la squadra di Nunziata è davvero vicina al proprio sogno, fin qui ha davvero ben figurato e si gioca ora la sua possibilità di duellare fino alla fine per alzare al cielo il titolo Fifa U20. Chi vincerà? Si parte alle ore 23 italiane di domenica 11 giugno, diretta tv su Rai Due e diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.

