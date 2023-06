Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 79-76, gara-2 finale Scudetto Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 2

Gli highlights di Olimpia Milano-Virtus Bologna, match valevole per la gara-2 della finale Scudetto del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la squadra guidata da Ettore Messina si è imposta sulla formazione emiliana mediante il punteggio di 79-76. In virtù di questo risultato il club lombardo di porta sul 2-0 nella serie, sempre più in salita il cammino dei ragazzi di Sergio Scariolo. Ecco il video dei momenti salienti e delle migliori giocate della partita.