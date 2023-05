Spezia-Torino, Semplici: “Devo assumermi le mie responsabilità”

Dopo il 4-0 con cui lo Spezia ha ceduto il passo contro il Torino, Leonardo Semplici è stato intervistato ai microfoni di Dazn: “Quando affronti una gara così importante per noi, non si può giocare in questa maniera. Sicuramente il Torino ha giocato bene ed è una squadra forte, ma noi abbiamo concesso troppe opportunità: la colpa principale è sicuramente mia, devo prendermi le mie responsabilità. C’è un’altra partita da giocare, noi ci prepareremo per quella che sarà una vera e propria finale per noi a Roma. Abbiamo avuto grandi difficoltà, ma in partite come queste non si può accusare la tensione così tanto. Dispiace, perché avevamo sempre approcciato le gare in maniera diversa, con grande rispetto e dimostrando di potercela giocare con tutti: oggi questo non è accaduto”, ha concluso Semplici.