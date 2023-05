Roma, Tiago Pinto: “Dybala? Vedremo mercoledì. Oggi non è con noi…”

“Dybala? Se stava bene, sarebbe stato qui. Vedremo mercoledì”. Lo ha detto il general manager della Roma Tiago Pinto nel pre gara del match con la Fiorentina, a proposito delle condizioni dell’argentino in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. “La partita di mercoledì è molto importante per tutti noi, nella storia recente è una di quelle più importanti, ma il nostro progetto va al di là di una vittoria o una sconfitta in finale”, ha concluso il dirigente giallorosso ai microfoni di Dazn.