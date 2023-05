Leclerc, che errore del suo ingegnere: non lo avvisa di Norris, ora rischia penalità (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video dell’impeding di Charles Leclerc ai danni di Lando Norris, che con ogni probabilità costerà al pilota della Ferrari tre posizioni in griglia. Grave errore di Xavi Marcos, ingegnere del monegasco, che non lo ha avvisato della presenza in pista del pilota McLaren perché era impegnato a guardare i tempi. Leclerc non si è dunque spostato nel corso del Q3 ed ha involontariamente compromesso il giro dell’avversario. I due sono stati convocati dagli steward, ma la penalizzazione sembra quasi una formalità vista l’evidenza dell’accaduto.