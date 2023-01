Bologna-Spezia, infortunio per Kovalenko: esce al 17′, dentro Maldini

Tegola per lo Spezia. Nel corso del primo tempo del match contro il Bologna, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Kovalenko ha chiesto il cambio per un infortunio muscolare dopo quindici minuti di gioco. Al suo posto, al diciassettesimo, è entrato Daniel Maldini. Per Kovalenko serviranno gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.