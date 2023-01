FA Cup: ok Tottenham e Leicester, il Southampton elimina il Crystal Palace

Continuano i trentaduesimi di finale di FA Cup. Dopo il successo del Manchester United sull’Everton per 3-1, oggi sono scesi in campo altri club di Premier League. Avanti il Tottenham, che batte 1-0 il Portsmouth, club di League One. Match dominato dalla squadra di Antonio Conte, 72% di possesso palla e 18 tiri in porta per gli Spurs, trascinati dalla rete di Harry Kane al 50′. Passa anche il Leicester, che vince in casa del Gillingham 1-0 grazie alla rete di Iheanacho al 56′. Nell’altra partita partita tra club del massimo campionato, il Southampton vince fuori casa 2-1 contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. Negli altri scontri, Reading batte 2-0 il Watford e il Preston North End batte 3-1 l’Huddersfield.