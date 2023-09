Spezia, lavori al Picco: pullman gratis ai tifosi per raggiungere il Manuzzi di Cesena

Bella iniziativa quella dello Spezia, che ha deciso di prenotare tre pullman per i propri tifosi che vorranno raggiungere lo stadio Manuzzi di Cesena, dove si giocherà martedì la partita contro il Brescia in virtù dei lavori allo stadio Picco. Un’azione che si innesta in un avvio davvero negativo in Serie B dei liguri, con tre sconfitte e una sola vittoria fin qui.

Prima però c’è la Reggiana e Alvini presenta la sfida: “Una squadra forte, piena di elementi di categoria che hanno già vinto la serie B e di giovani interessanti. Ma lo Spezia visto a Venezia mi è piaciuto, anche se la prestazione non è stata premiata. Bertola ha la febbre, Muhl è recuperato da pochi giorni. Gelashvili si allena con una maschera per i problemi al naso. Vediamo chi starà meglio. Io non mi guardo più indietro. I risultati non sono stati positivi nell’ultimo anno, ma guardo solo a quello che arriverà davanti a me. I complimenti? Ho ricevuto anche tanti insulti, forse più degli elogi”.