Basket: Andrea Capobianco torna sulla panchina della Nazionale Femminile

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di basket sarà Andrea Capobianco. A deciderlo è stato il Consiglio Federale della FIP presieduto da Giovanni Petrucci che si è tenuto nella mattinata di giovedì 21 settembre e che ha visto gli interventi del presidente CONI, Giovanni Malagò, e del Segretario Generale CONI, Carlo Mornati. Presente, da remoto, anche il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianmarco Pozzecco.

Tra i principali argomenti trattati, proprio la panchina della squadra femminile, affidata a Capobianco. Per lui si tratta di un ritorno dato che ha già guidato le azzurre già dal 2015 al 2017 per un totale di 24 partite. Infine, il Consiglio ha deciso che gli atleti delle Nazionali 3×3 maschili non saranno più selezionati attingendo solamente dai club di 5 contro 5. Le convocazioni riguarderanno infatti soprattutto gli atleti che si sono segnalati nel corso di ‘Estathè 3×3 Italia FIP Circuit’, il circuito itinerante che quest’anno ha assegnato lo scudetto 3×3 a Cesenatico.