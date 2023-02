Spezia-Juventus, infortunio per Dragowski: torna in campo Federico Marchetti a 40 anni

Tegola per Lorieri e per lo Spezia, perché per la seconda volta in questo campionato c’è l’infortunio del portiere Dragowski, che alza bandiera bianca nel primo tempo. Il portiere si fa male da solo, prova a restare in campo ma dopo alcuni minuti desiste e chiede il cambio. Al suo posto torna in campo Federico Marchetti a 40 anni compiuti: ritorno dopo diverso tempo per il portiere ex Genoa e Lazio, oltre che della nazionale.