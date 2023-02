Bob a due, CdM Sigulda 2022/2023: nono posto per Baumgartner e Mircea

Nono posto per l’equipaggio azzurro composto da Patrick Baumgartner e Robert Mircea nell’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo 2022/2023 di bob a due, a Sigulda. Gli italiani, decimi al termine della prima manche, hanno guadagnato una posizione nella seconda. La vittoria è andata invece ai tedeschi Lochner e Fleischhauer, che con il crono di 1’39″90 hanno avuto la meglio sui connazionali Friedrich e Margis, secondi a 36 centesimi. Hanno completato il podio gli elvetici Vogt e Michel, terzi a 44 centesimi. In classifica generale, ad imporsi è stato il tedesco Lochner con 1742 punti. 14^ piazza per Baumgartner.