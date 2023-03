Spezia-Inter, sold out al Picco. Ipotesi tandem Nzola-Shomurodov in attacco per Semplici

Sale l’attesa per Spezia-Inter, anticipo di venerdì sera valevole per la 26° giornata della Serie A 2022/2023. In queste ore infatti è stato annunciato il sold out dello Stadio Picco, che come successo contro la Juventus sarà al completo anche per la sfida ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Intanto i padroni di casa continuano a preparare la partita e arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione. In particolare il tecnico Leonardo Semplici potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto il tandem d’attacco composto da Nzola e Shomurodov, con l’obiettivo di superare le difficoltà dello Spezia a trovare la via del gol. Reca e Marchetti saranno out per squalifica, mentre Bastoni con ogni probabilità tornerà dall’infortunio solo dopo la sosta. Le buone notizie invece sono rappresentate da Moutinho e Zoet, che nei prossimi giorni dovrebbero tornare a disposizione dell’allenatore.