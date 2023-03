Ligue 1, allenatore Angers si dimette dopo la frase sessista

Abdel Bouhazama, tecnico dell’Angers, si è dimesso dalla panchina del club ultimo nella classifica della Ligue 1 2022/2023. Oltre ai pessimi risultati, con la vittoria assente ormai da settembre, l’allenatore paga anche il ciclone delle polemiche dei giorni scorsi dopo una frase sessista a dir poco discutibile e infelice. Bouhazama infatti aveva schierato in campo Ilyes Chetti, difensore al centro di un procedimento per molestie sessuali nei confronti di una ragazza in discoteca.

Il calciatore si è anche riconosciuto colpevole di quanto avvenuto, ma interrogato sull’argomento Bouhazama aveva provato a minimizzare l’accaduto affermando che “non c’è niente di male, tutti quanti abbiamo toccato delle donne”. Parole che hanno immediatamente scaldato l’opinione pubblica, fino a portare alle dimissioni del tecnico che sono state accettate dalla dirigenza dell’Angers.