Wimbledon 2023, niente highlights sulla BBC: programma cancellato dopo 60 anni

L’edizione 2023 del torneo di Wimbledon dovrà fare a meno degli highlights in prima serata sulla BBC, per la prima volta in 60 anni. La notizia arriva proprio dalla prima rete televisiva britannica, che ha deciso di cancellare il programma dal 1990 noto come ‘Today at Wimbledon’. Il motivo è rappresentato dai troppi ritardi accumulati dai match all’All England Club, spesso martoriati dal maltempo e dalle maratone dei primi turni. Il programma era stato trasmesso per la prima volta nel 1964, quando si chiamava ‘Wimbledon: Match of the Day’.

I tempi cambiano e sicuramente anche i media sono stati stravolti dalla tecnologia e dai social, ma l’aspetto della promozione degli highlights era sempre stato un aspetto focale per gli organizzatori del torneo che hanno sempre insistito su questo punto in sede di negoziazione dei diritti televisivi con la BBC.