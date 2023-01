Torino-Verona 1-1, Djuric: “Meritavamo di più, ma loro sono una grande squadra”

L’attaccante del Verona, Milan Djuric, ha parlato dopo il pareggio per 1-1 arrivato in casa del Torino. Ecco le sue parole a Dazn: “La prestazione ci serviva, ci siamo allenati forte e siamo ripartiti al meglio dopo una lunga pausa. Probabilmente meritavamo qualcosa in più ma il Toro è una grande squadra, quindi va bene anche un pareggio. Più del risultato è stato importante ritrovarsi e giocare bene, oggi abbiamo ritrovato alcune certezze perse. Purtroppo nelle ultime dieci partite del 2022 avevamo fatto male ma ora sono convinto che, grazie alla prestazione di oggi, saremo più tranquilli mentalmente. Mister Bocchetti conosce bene la piazza e mister Zaffaroni ci insegna tanto. Lavorano in sintonia, noi cerchiamo di assimilare al meglio le nuove direttive per metterle in pratica in partita. Sono contento per il mio primo gol con la maglia del Verona, speravo arrivasse prima ma va bene così”.