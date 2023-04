Sousa e la Salernitana rovinano la festa Scudetto: è il nono risultato utile consecutivo

Paulo Sousa e la sua Salernitana rovinano questa domenica di festa al Napoli, che dovrà attendere un’altra settimana per festeggiare il terzo scudetto. Un gran gol di Dia permette alla formazione granata di ottenere un altro importante punto in chiave salvezza sul campo del ‘Maradona’. Ma soprattutto, prosegue l’incredibile striscia di risultati da quando il tecnico lusitano siede sulla panchina della squadra campana. Si tratta del nono risultato utile consecutivo per Ochoa e compagni, che durante questi ultimi mesi positivi sono riusciti a fermare prima Inter e Milan, ed oggi anche il Napoli prossimo vincitore del campionato.