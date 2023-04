Premier League 2022/2023: vincono United e City, bene anche il Newcastle

Il Manchester United torna a vincere. Dopo il 2-2 in casa del Tottenham, i Red Devils hanno battuto di misura l’Aston Villa all’Old Trafford nella 34esima giornata della Premier League 2022/2023 grazie alla rete di Bruno Fernandes, che al 39′ ha ribattuto in rete un rimpallo finito sui suoi piedi firmando l’1-0. La squadra di ten Hag è quarta in classifica con 63 punti, due in meno del Newcastle, che oggi ha sconfitto 3-1 il Southampton in rimonta grazie ai gol di Wilson al 55′, di Batman al 79′ e ancora di Wilson all’81’, arrivati dopo il momentaneo vantaggio degli ospiti con Armstrong al 41′. Vince anche il Manchester City, che si è imposto 2-1 in casa del Fulham: dopo tre minuti Haaland sblocca il match con un calcio di rigore, al 15′ Carlos Vinicius pareggia i conti ma al 36′ Alvarez segna la rete decisiva e regala i tre punti ai suoi. Successo per il Bournemouth contro il Leeds (4-1) grazie alla doppietta di Lerma al 20′ e al 24′, alla rete di Solanke al 63′ e a quella di Semenyo al 91′.