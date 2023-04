Pagelle Sassuolo-Empoli 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Sassuolo-Empoli 2-1, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. La prima squadra a passare avanti nel punteggio è l’Empoli con la rete di Cambiaghi al minuto 11′, dopo una rapida percussione e un preciso mancino in diagonale. La squadra di Dionisi controlla il possesso, ma allo scadere della prima ripresa l’Empoli sfiora il 2-0 con Caputo lanciato a rete, ma il tiro dell’ex di turno si stampa sul palo esterno. Al 74′ Pinamonti si fa espellere per proteste eccessive, ma all’82’ Berardi trova il gol dell’1-1 con un gran mancino al volo sul quale Vicario è tutt’altro che impeccabile. E al 97′ arriva il 2-1 sempre con la firma dell’azzurro, che si è conquistato il penalty per

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6, Tressoldi 5.5 (46′ Ferrari 6), Marchizza 5.5 (77′ Rogerio sv); Frattesi 6, Lopez 6, Harroui 6 (46′ Henrique 6); Bajrami 5 (46′ Pinamonti 4), Defrel 5.5 (58′ Berardi 8), Laurienté 6.

In panchina: Pegolo, Russo, Rogerio, Berardi, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, Thorstvedt.

Allenatore: Dionisi 6.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5.5; Ebuehi 6, Walukiewicz 6, Luperto 6, Parisi 6 (84′ Cacace 4.5); Grassi 6, Marin 6, Bandinelli 6; Baldanzi 6; Cambiaghi 7, Caputo 5.5 (84′ Satriano sv).

In panchina: Perisan, Ujkani, Stojanovic, Tonelli, Cacace, Piccoli, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Haas, Vignato, Satriano, Destro.

Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Dionisi 6

RETI: 11′ Cambiaghi, 82′ Berardi, 97′ rig. Berardi

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 74′ Pinamonti espulso per comportamento antisportivo (rosso diretto)

Ammoniti: Laurienté, Lopez, Bandinelli