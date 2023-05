“Simulazione clamorosa”, La Lazio risponde a Marino: “Parole, parole, parole” (VIDEO)

La Lazio risponde a Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, che nel post gara di ieri si era scagliato contro la decisione dell’arbitro Pairetto di concedere rigore su un contatto tra Masina e Immobile. “Parole, parole, parole. Avanti Lazio”, scrive su Twitter la società biancoceleste allegando la compilation di episodi arbitrali che secondo il club sono stati interpretati dal direttore di gara a svantaggio della Lazio. “Siamo inferociti tutti: Proprietà, allenatore e giocatori – aveva detto Marino – Era una simulazione che andava punita con un’ammonizione. Il var è fatto per correggere questi errori in campo e, in questo caso, non è intervenuto e non ha punito l’errore. Simulazione clamorosa ed errore clamoroso dell’arbitro. Mi aspettavo quantomeno che andasse a rivedere l’azione”.