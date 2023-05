Vinicius, la Federazione spagnola condanna i cori razzisti: “Siamo costernati, bisogna intervenire presto”

In seguito ai cori razzisti nei confronti di Vinicius Junior in occasione del match Valencia-Real Madrid, la Federazione Spagnola (Rfef) ha preso posizione: “Siamo costernati per ciò che è accaduto. Questi atteggiamenti devono essere sradicati. Sollecitiamo l’urgente attivazione dei protocolli così da poter prendere al più presto provvedimenti più energici“. La Rfef ha poi ribadito nella nota: “Sia il comitato che la Commissione di Stato contro la violenza e la xenofobia e il razzismo nello sport farebbero bene ad attivarsi in merito, arrivando eventualmente anche a chiudere le tribune e gli stadi ogni qualvolta che si verificano episodi simili“. Infine, la Federazione ha esortato i club a collaborare al fine di sradicare determinati atteggiamenti.