Calcio Internazionale: disposta per il prossimo 15 giugno l’amichevole fra Argentina ed Australia

Giugno sarà il mese delle finali e poi del riposo per molti giocatori che in questa stagione non hanno svolto nemmeno il periodo di feste natalizie, essendo stati impegnati coi Mondiali in Qatar. Nonostante le moltissime partite disputate, nel mezzo di giugno Argentina ed Australia hanno deciso di organizzare un’amichevole internazionale fra le due selezioni.

Il prossimo 15 giugno, 5 giorni dopo la finale di Champions League fra Inter e Manchester City, sarà dunque la volta della partita fra Argentina ed Australia a Pechino. Sarà la rivincita della sfida andata in scena negli ottavi in Qatar, dove la Seleccion ha avuto la meglio sui Socceroos per 2-1. Messi e compagni non giocheranno solo in Cina: quattro gironi dopo sono attesi a Giakarta per un’amichevole contro l’Indonesia padrona di casa.