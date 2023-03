World Baseball Classic 2023, l’Italia al debutto con Cuba: “Non vediamo l’ora”

“Abbiamo un gruppo di giocatori che non vede l’ora di rappresentare l’Italia: sanno che non sarà facile e che dovranno farsi trovare pronti per 4 partite in giorni consecutivi”. Lo ha detto il manager della nazionale italiana di baseball Mike Piazza a due giorni dal debutto azzurro al World Baseball Classic contro Cuba. “Dovremo dimostrare di essere squadra sin da subito, riducendo al minimo ogni errore e capitalizzando sulle opportunità che avremo, con un occhio di riguardo alla salute dei giocatori che sicuramente è fondamentale”, spiega Piazza, che promuove la preparazione di Friscia e compagni: “Abbiamo giocato contro squadre di qualità in questi primi giorni di preparazione e sono soddisfatto del fatto che i ragazzi, nonostante le difficoltà legate al viaggio, sono arrivati in buona forma e l’atmosfera è quella giusta per fare bene”.

Con gli ingressi in squadra da domenica di Glenn Albanese Jr. e Matteo Bocchi al posto di Nick Fanti e Vin Timpanelli, il roster azzurro per la prima fase a Taipei è così composto:

Lanciatori: Glenn Albanese Jr, Alex Bassani, Joe Biagini, Matteo Bocchi, Ryan Castellani, Matt Festa, Sam Gaviglio, Matt Harvey, Joe LaSorsa, Braxton Lorenzini, Joey Marciano, Vinny Nittoli, Andre Pallante, Nicolò Pinazzi, Claudio Scotti, Mitchell Stumpo, Michele Vassalotti, Stephen Woods Jr.

Ricevitori: Brett Sullivan, Vito Friscia, Alberto Mineo, Dominic Miroglio

Interni: David Fletcher, Robel Garcia, Miles Mastrobuoni, Vinnie Pasquantino, Nicky Lopez, John Valente

Esterni: Ben DeLuzio, Dominic Fletcher, Sal Frelick

Staff: Mike Piazza (manager), Blake Butera (bench), Michael Borzello (pitching), Jack Santora (first base), Chris Denorfia (third base), Jason Simontacchi (bullpen), Michele Gerali (outfield coach), Joe Hsu (coach).