Mettendo sul piatto le giuste garanzie tecniche, a cominciare dall’acquisto di De Bruyne, Aurelio De Laurentiis ha convinto Antonio Conte a restare a Napoli.

Il Napoli e Antonio Conte sono pronti a proseguire il loro rapporto anche nella prossima stagione. Mancherebbe, ormai, soltanto l’ufficialità, ma l’allenatore del quarto scudetto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, avrebbe ricevuto le garanzie che si attendeva da parte della società necessarie per mettere da parte ogni remora.

