Scudetto Napoli, Paola Saulino mantiene la promessa: girerà nuda per le strade della città

Paola Saulino mantiene la promessa. L’influencer e showgirl aveva annunciato di fare un tour in autobus nuda per le strade della città partenopea in caso di vittoria dello scudetto da parte degli azzurri e con il tricolore arrivato ormai da quasi un mese tutto ciò diventerà realtà, con una novità però. Domenica, a partire dalle 14.30, la Saulino girerà nuda, ma a piedi, in mezzo alla folla per gioire e godere insieme ai tifosi di questo terzo titolo di campione d’Italia del Napoli. Sfilerà senza vestiti e come mamma l’ha fatta a partire da Fuorigrotta e fino allo stadio dove alle 18.30 inizierà la partita contro la Sampdoria: “Certi momenti vanno celebrati, forza Napoli sempre”.