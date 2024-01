Wta Hua Hin 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 30 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 30 gennaio per il Wta 250 di Hua Hin 2024. C’è l’esordio di diverse teste di serie del torneo thailandese: sul Centrale apre la n°4 Tatjana Maria, poi sarà il turno della giovane Lina Fruhvirtova. Nella tarda mattinata italiana della n°2 Lin Zhu e della n°7 Putintseva. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 08:00 – Hartono vs (4) Maria

a seguire – L. Fruhvirtova vs Liu

a seguire – Preston vs (2) Zhu

a seguire – Naklo vs (7) Putintseva

COURT 1

Ore 08:00 – (6) Yuan vs Rodionova

a seguire – (8) Schmiedlova vs Hontama

a seguire – Korneeva vs. Y. Wang

COURT 2

Ore 08:00 – Zidansek vs Volynets

a seguire – Bai vs Paquet