Serie A miglior campionato al mondo per l’IFFHS, De Siervo: “Riconoscimento serio e importante”

Secondo l’IFFHS, il più noto e prestigioso organismo di statistiche legate al calcio, ha indicato la Serie A come il miglior campionato nel mondo nel 2023 davanti a Premier League e Liga. Il massimo campionato per la dodicesima volta a partire dalla prima edizione di questo ranking, nel 1991, ottiene questo riconoscimento importante che viene commentato con soddisfazione dall’ad di Lega, Luigi De Siervo: “Il riconoscimento di lega sportiva migliore al mondo del 2023 assegnato da Iffhs assume per noi una grande importanza, perché certifica il sorpasso sulla Premier League inglese e sulla Liga spagnola. Questo risultato nasce dal grande lavoro svolto da tutta la Serie A e dagli ottimi risultati dei nostri club. E’ un riconoscimento serio e importante che conferma la grande crescita degli ultimi mesi della Serie A”, riporta Gazzetta.