Sci alpino, Shiffrin è pronta: “Adoro Cortina, c’è sempre un buon feeling”

“Adoro Cortina. È un posto dove ho avuto sempre un buon feeling con gli sci e mi sento a mio agio sulla pista. Questo è davvero utile perché ci vuole un po’ meno energia mentale per memorizzare tutti i frammenti del percorso”. A dirlo è Mikaela Shiffrin prima delle tre gare di velocità sul percorso dell’Olympia delle Tofane in programma da venerdì. “Per me, il fattore più difficile della discesa e il superG – della velocità in generale – è quello legato al compito di memorizzare tutti i tratti del percorso”, ha spiegato ancora Shiffrin. “È un percorso naturale attraverso la foresta”, ha aggiunto Federica Brignone, tre volte medaglia olimpica e campionessa assoluta della Coppa del Mondo 2020. “Si muove in sincronia con la montagna, quindi non devi preoccuparti, si tratta più che altro di seguire il percorso tortuoso”, ha spiegato. Da venerdì, si comincerà a gareggiare con la prima delle due discese programmate. Sabato si replicherà con la seconda discesa, mentre domenica il programma si concluderà con il superG.