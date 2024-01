Coppa d’Asia 2024, la Corea del Sud chiude seconda: sarà sfida con l’Arabia Saudita di Mancini

Bahrain primo e Corea del Sud seconda, con la Giordania migliore terza. Questi i verdetti del girone E di Coppa d’Asia 2024, che nell’ultima giornata ha visto i coreani pareggiare 3-3 contro la Malesia. Il risultato fa scivolare la nazionale di Klinsmann al secondo posto, un piazzamento che permette alla Corea di evitare l’incrocio col Giappone agli ottavi. Jeong Woo-Yeong sblocca il risultato al 21′, ma la Malesia rimonta con Halim e Aiman. Un autogol di Hazmi e un rigore di Son Heung-Min permettono ai coreani di ribaltare nuovamente il punteggio, ma Morales dopo 15 minuti di recupero sigla la rete del 3-3 definitivo. Niente big match agli ottavi quindi, con la Corea che dovrà vedersela comunque con una reduce dal Mondiale in Qatar: l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, prima del girone F e reduce dal pareggio a reti inviolate con la Thailandia, che chiude seconda. Fuori dalle migliori terze l’Oman, che non è andata oltre l’1-1 contro il Kyrgyzstan. Fa festa invece l’Indonesia, che viene ripescata e accede agli ottavi per la prima volta nella sua storia.

Il tabellone degli ottavi

Tajikistan vs Emirati Arabi

Iraq vs Giordania

Australia vs Indonesia

Arabia Saudita vs Corea del Sud

Uzbekistan vs Thailandia

Qatar vs Palestina

Bahrain vs Giappone

Iran vs Siria