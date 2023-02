Serie A, mercato invernale: spesa dei club la più bassa dal 2006

La sessione di mercato invernale appena conclusa ha visto la spesa più bassa da parte dei club di Serie A dal 2006. I club di massima serie hanno speso un totale di 28,42 milioni di euro in trasferimenti a gennaio. La spesa maggiore è stata quella della Fiorentina, per un giocatore già al club gigliato: 8.5 milioni di euro per rendere definitivo il trasferimento di Antonín Barák dall’Hellas Verona, in prestito al club toscano da agosto. Il calcio italiano si sta ancora riprendendo finanziariamente dalla pandemia di coronavirus, ma anche lo scorso anno i club di Serie A hanno speso 185 milioni di euro.