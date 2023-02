Sassuolo, lo sfogo di lady Berardi: “Offesi e minacciati, sono arrabbiata e ho paura”

Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi, è intervenuta in un’intervista al Corriere dello Sport riguardo agli insulti ricevuti sui social, già denunciati. “Il club ci è stato accanto, ma lo stesso vale anche per giocatori di altre squadre – racconta la donna – La cosa che mi fa più rabbia è che chi denuncia viene accusato di esagerare. E mi dispiace che si stia facendo poco per tutelare i giovani. Sono una mamma che ha paura. Vedo un mondo avanzare velocemente, senza regole in un universo web spartano, con troppa libertà. Ognuno deve dire o fare ciò che gli pare, ma se offendi o minacci non è concepibile”.