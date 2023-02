Ancelotti consola Gattuso: “Solo Guardiola non è mai stato esonerato. E toccherà anche a lui”

Carlo Ancelotti consola Gennaro Gattuso dopo l’esonero dal Valencia e tira in ballo un terzo allenatore, Pep Guardiola: “Io sono stato cacciato da tutti i posti del mondo eppure vado avanti. Ci sono cose peggiori. Si cambia allenatore non solo per gli errori del tecnico ma per cambiare delle dinamiche non positive e dare maggiori responsabilità ai giocatori. Io mi aspetto un Valencia ancora più motivato. L’esonero fa parte del nostro lavoro, non ci sono allenatori che non sono stati mai cacciati. Forse l’unico è Guardiola ma se continua ad allenare arriverà il giorno in cui magari manderanno via anche lui”.

Tante partite in pochi giorni per i blancos: “Ma non molleremo niente. Siamo in semifinale di Coppa del Re, negli ottavi di Champions, in semifinale del Mondiale per club: il Real non rinuncia a nulla. Sarà importante dosare le energie, questo sì, perché abbiamo davanti un calendario incredibile e siccome Liga, Uefa e Fifa pensano a tirare acqua al proprio mulino non abbiamo tempo per riposarci. Ma bisognerebbe farlo perché se i giocatori si stancano, finisce tutto. Quello del calendario è un tema serio: è bello giocare tutte queste competizioni ma c’è un limite, bisogna fare qualcosa tutti insieme perché non sia superato”.