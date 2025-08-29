Il Milan batte il Lecce in trasferta e ottiene il primo successo in campionato dopo la sconfitta interna contro la Cremonese.

Non è un Milan bello ma efficace quello che ha battuto il Lecce al Via del Mare questa sera. I rossoneri hanno colpito i salentini nei loro momenti migliori battendoli 2-0. In gol Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

Primo successo in campionato per il Diavolo dopo la sconfitta all’esordio in casa contro la Cremonese. Primi tre punti, dunque, per Allegri nella sua seconda avventura a Milano.

Il Milan batte il Lecce: la decidono Loftus-Cheek e Pulisic, dopo due gol annullati

Nonostante il VAR questa sera non gli abbia detto bene, alla fine il Milan espugna il Via del Mare con Loftus-Cheek e Pulisic. Entrambi i gol sono stati realizzati nel secondo tempo. Al 66′ il colpo di testa del centrocampista inglese sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Modric. All’86’ la rete dello statunitense in contropiede dopo un’occasione non sfruttata dal Lecce pochi istanti prima.

Sono stati due anche i gol che i rossoneri si sono visti annullare, uno per ogni tempo. Il primo è stato quello di Gabbia, viziato da una spinta – rivista al monitor dall’arbitro Marinelli – del difensore su Coulibaly. Il secondo quello di Gimenez, tanto discusso sul mercato con la Roma in uno scambio con Dovbyk, per fuorigioco. In entrambi c’è stato l’announcement da parte del direttore di gara.