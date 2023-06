Serie A, Kvaratskhelia premiato miglior giocatore: “Vogliamo prenderci altre soddisfazioni. Amo Napoli”

“Meritiamo questo scudetto, voglio ringraziare i miei compagni perché senza di loro non avrei potuto vincere questo titolo. Mi hanno aiutato e mi hanno dato fiducia, così mi sono inserito al meglio”. Sono le parole di Khvicha Kvaratskhelia, premiato miglior giocatore del campionato nel corso della festa Scudetto del Napoli. “Con l’Udinese è stato il momento più incredibile, abbiamo vinto lo scudetto dopo così tanto tempo – prosegue -. Ma è il primo passo e la prossima stagione vogliamo prenderci ancora soddisfazioni. Io il leader del futuro? Questa squadra ha tanti leader, giocatori forti come Osimhen, Di Lorenzo o Mario Rui. Ma possiamo essere positivi per il futuro: io amo Napoli”