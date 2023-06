Roma-Spezia, i tifosi giallorossi ringraziano la squadra: “Avete onorato la maglia”

La finale di Europa League persa contro il Siviglia non ha scalfito per niente gli umori e l’entusiasmo del popolo della Roma. I tifosi giallorossi, infatti, prima dell’inizio della partita contro lo Spezia hanno voluto ringraziare la squadra con uno striscione abbastanza emblematico.

Prima dell’inizio della partita contro lo Spezia, i tifosi della Roma hanno tributato la squadra con tanti striscioni e cori a favore della squadra di Josè Mourinho. Questo il contenuto di alcuni striscioni: “43 minuti di battaglia, avete onorato Roma e la nostra maglia. “Grazie di tutto ragazzi” e “Mister e giocatori portano la croce, As Roma insieme a noi fuori la voce“. Mentre in tribuna Tevere il riferimento è all’arbitraggio di Taylor. “Mancò il rigore, non il valore” e poi ancora “Grazie ragazzi l’avete onorata” e “Non c’è sconfitta che possa scalfire la nostra forza“.