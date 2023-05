Basket 3X3, Mondiali femminili Vienna 2023: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche dei Mondiali femminili di Vienna 2023 di basket 3X3. Tra martedì 30 maggio e domenica 4 giugno, appuntamento alla Rathausplatz della capitale austriaco, con questo atteso evento iridato. Riflettori puntati sull’Italia, che proverà a dire la sua dopo l’uscita ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono venti le squadre impegnate, divise in quattro Pool. Ecco quindi i risultati e le classifiche dei Mondiali femminili di Vienna 2023 di basket 3X3.

FASE A GIRONI

POOL A

Francia (1V, 0P)

Brasile (0V, 1P)

Olanda (0V, 0P)

Spagna (0V, 0P)

Austria (0V, 0P)

POOL B

Germania (0V, 0P)

Giappone (0V, 0P)

Polonia (0V, 0P)

Egitto (0V, 0P)

Australia (0V, 0P)

POOL C

Repubblica Ceca (2V, 0P)

Canada (1V, 0P)

Stati Uniti (1V, 1P)

Ungheria (1V, 1P)

Mongolia (0V, 2P)

POOL D

Cina (0V, 0P)

Lituania (0V, 0P)

Romania (0V, 0P)

Italia (0V, 0P)

Israele (0V, 0P)

Martedì 30 maggio

Ore 11:00 – Canada – Repubblica Ceca (Pool C) 18-20 OT

Ore 11:25 – Mongolia – Ungheria (Pool C) 19-21

Ore 13:00 – Stati Uniti – Canada (Pool C) 13-16

Ore 13:25 – Repubblica Ceca – Mongolia (Pool C) 21-10

Ore 15:00 – Stati Uniti – Ungheria (Pool C) 20-10

Ore 17:10 – Brasile – Francia (Pool A) 14-19

Ore 17:35 – Austria – Olanda (Pool A)

Ore 19:20 – Spagna – Francia (Pool A)

Ore 19:45 – Olanda – Brasile (Pool A)

Ore 21:40 – Spagna – Austria (Pool A)

Mercoledì 31 maggio

Ore 11:00 – Cina – Israele (Pool D)

Ore 11:25 – Romania – Italia (Pool D)

Ore 13:00 – Lituania – Cina (Pool D)

Ore 13:25 – Israele – Romania (Pool D)

Ore 15:00 – Lituania – Italia (Pool D)

Ore 18:15 – Giappone – Australia (Pool B)

Ore 18:40 – Polonia – Egitto (Pool B)

Ore 20:25 – Germania – Giappone (Pool B)

Ore 20:50 – Australia – Polonia (Pool B)

Ore 22:05 – Germania – Egitto (Pool B)

Giovedì 1 giugno

Ore 11:00 – Mongolia – Stati Uniti (Pool C)

Ore 11:25 – Ungheria – Repubblica Ceca (Pool C)

Ore 13:00 – Canada – Mongolia (Pool C)

Ore 13:25 – Repubblica Ceca – Stati Uniti (Pool C)

Ore 15:00 – Ungheria – Canada (Pool C)

Ore 17:10 – Olanda – Spagna (Pool A)

Ore 17:35 – Austria – Brasile (Pool A)

Ore 19:20 – Francia – Olanda (Pool A)

Ore 19:45 – Brasile – Spagna (Pool A)

Ore 21:40 – Francia – Austria (Pool A)

Venerdì 2 giugno

Ore 11:00 – Cina – Romania (Pool D)

Ore 11:25 – Israele – Lituania (Pool D)

Ore 13:00 – Italia – Cina (Pool D)

Ore 13:25 – Romania – Lituania (Pool D)

Ore 15:00 – Italia – Israele (Pool D)

Ore 18:15 – Polonia – Germania (Pool B)

Ore 18:40 – Egitto – Australia (Pool B)

Ore 20:15 – Giappone – Polonia (Pool B)

Ore 20:40 – Australia – Germania (Pool B)

Ore 21:45 – Egitto – Giappone (Pool B)