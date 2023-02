Serie A, il settimo posto potrebbe non bastare per l’Europa: ecco il regolamento

La lotta per il settimo posto in Serie A è più viva che mai. Sei squadre in tre punti ambiscono ad un piazzamento che dovrebbe garantire la qualificazione alla prossima Conference League 2023/2024. Ma mai come questa volta il condizionale è d’obbligo vista la situazione in Coppa Italia e in Conference League. Andiamo a vedere cosa dice il regolamento.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

Napoli 59 Inter 44 Atalanta 41 Milan 41 Roma 41 Lazio 39 Torino 30 Udinese 30 Monza 29 Bologna 29 Juventus 29 (-15) Empoli 27 Fiorentina 24 Lecce 24 Sassuolo 24 Salernitana 21 Spezia 19 Hellas Verona 17 Sampdoria 11 Cremonese 8

REGOLAMENTO – Le prime quattro classificate si qualificano per la prossima Champions League, la quinta per l’Europa League e la sesta classificata per la Conference League. Questo perché la settima squadra proviene dalla Coppa Italia: chi infatti vince la Coppa Nazionale ha diritto ad un posto alla prossima Europa League. Ma nella stragrande maggioranza dei casi a vincere la Coppa Italia è una squadra che è già tra le prime sei classificate, motivo per cui scala un posto in classifica e la settima del campionato vola in Conference League. Ma quest’anno potrebbe non essere così, anzi: le probabilità sono alte. Infatti, al momento, tre delle quattro squadre arrivate in semifinale non figurano tra le prime sei: Juventus, Fiorentina e Cremonese. E una delle ultime due giocherà sicuramente la finale contro la vincente di Inter-Juventus. Nel caso in cui una tra Fiorentina e Cremonese dovesse vincere la Coppa Italia dunque la settima in campionato non si qualificherà per l’Europa.

CAPITOLO JUVENTUS – Un capitolo a parte merita la Juventus. I bianconeri, nonostante la penalizzazione, sono ad un punto dal settimo posto e sul campo non dovrebbero avere problemi a raggiungere quantomeno la Conference League. Ma la stagione dei bianconeri, con tutta probabilità, si deciderà e si giocherà sui tribunali sportivi con il ricorso bianconero al Collegio di Garanzia dello Sport che verrà depositato nei prossimi giorni per la sentenza del -15 sul caso plusvalenze. E poi le possibili nuove inchieste sul tema stipendi. In ogni caso vincere la Coppa Italia darebbe la possibilità di giocare l’Europa League, a meno di un provvedimento restrittivo da parte dell’Uefa.

CAPITOLO COPPE – A complicare ancor di più la situazione per il settimo posto ci sono anche le coppe europee. Perché Juventus e Fiorentina hanno anche un’altra chance di qualificarsi per l’Europa: come? Vincendo rispettivamente l’Europa League e la Conference League. Vincere darebbe automaticamente il pass alla prossima Champions League per la Juventus e alla prossima Europa League per la Fiorentina. Insomma chi arriva settimo deve sperare che l’Inter vinca la Coppa Italia e che Juventus e Fiorentina non sollevino un trofeo europeo. Altrimenti la corsa all’Europa sarà stata vana,