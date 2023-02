Psg, Neymar si iscrive ad un torneo di poker dopo il Bayern: sconfitta anche sul tavolo

Non è un buon momento per Neymar, attaccante del Psg, in ombra nella sconfitta dei parigini contro il Bayern. Per consolarsi, il fuoriclasse brasiliano si è iscritto ad un torneo di poker che si è svolto all’Hyatt Concorde di Parigi. Anche sul tavolo, come in campo, però, O’Ney non ha assaporato il gusto della vittoria. Secondo RMC Sport, il brasiliano si è quasi subito alzato dal tavolo dopo essere stato battuto in una serata con un biglietto d’ingresso da 1.000 euro.