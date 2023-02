Thierry Henry si candida a Ct degli Usa? “Conosco i giocatori e la Mls”

Thierry Henry nuovo Ct degli Stati Uniti? La suggestione cresce e l’ex attaccante di Arsenal e Barcellona, ospite di “CBS Sports”, si dice pronto a una nuova esperienza dopo aver fatto da vice a Roberto Martinez nel Belgio. “Essere il numero 2 non è più qualcosa che vorrei fare – confessa Titì, con un passato nei New York Red Bull – Ho grande rispetto per Martinez, mi ha dato un’opportunità quando nessun altro l’ha fatto, ma vorrei avere un’altra chance”. E gli Usa, con il ct Berhalter dato in uscita, potrebbero essere una destinazione credibile per Henry in vista dei Mondiali del 2026 che si giocheranno in America: “Conosco i giocatori e conosco la Mls“, ha ricordato l’ex attaccante che in Mls ha segnato oltre 50 reti in tre stagioni.