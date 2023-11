Probabili formazioni Cagliari-Genoa: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro diretto per la salvezza in piena regola quello in programma all’Unipol Domus alle 15:00 di domenica 5 novembre. Claudio Ranieri vuole dare continuità alla rimonta incredibile inflitta al Frosinone, mentre Alberto Gilardino cerca risposte convincenti dai suoi giocatori dopo un inizio in ogni caso più che soddisfacente di stagione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ma anche con gli approfondimenti: pagelle, moviola e parole dei protagonisti. Oltre chiaramente al focus sulle possibili scelte dei due allenatori. Seguiamo insieme la marcia d’avvicinamento al match.

CAGLIARI – Nandez è out, Zappa si scalda a destra. Goldaniga, Dossena e Augello dovrebbero completare la difesa. Conferma per Mancosu alle spalle di Luvumbo e Oristanio, super confermati dopo la bella prova nel secondo tempo col Frosinone.

GENOA – Bani è squalificato, De Winter scala in difesa. Ballottaggio tra Malinovskyi e Strootman con l’ex Atalanta favorito. Da valutare Retegui dopo i fastidi al ginocchio dei giorni scorsi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Mancosu; Luvumbo, Oristanio

Ballottaggi: –

Indisponibili: Rog, Nandez

Squalificati: –

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui

Ballottaggi: Malinovskyi 55% – Strootman 45%; Retegui 55% – Ekuban 45%

Indisponibili: Messias, Jagiello, Retegui (in dubbio)

Squalificati: Bani