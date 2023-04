In riferimento agli anticipi della 32/a giornata di Serie A giocati ieri, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Nemanja Matic (Roma), Fikayo Tomori (Milan) e Gabriel Strefezza (Lecce). Ammonizione con diffida per l’allenatore del Monza Raffaele Palladino. Ammende per Lecce, Roma, Spezia e Torino.