Highlights e gol Psg-Lorient 1-3, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 12

Il Psg perde per 1-3 contro il Lorient nella sfida valevole per la 33esima giornata di Ligue 1 2022/23. A firmare la vittoria per gli ospiti sono le marcature di Le Fee, Yongwa e Dieng sul finale, vane il gol messo a segno da Mbappe’ al 29esimo. Di seguito gli highligths del match.