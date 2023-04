Napoli-Salernitana, caroselli e fuochi d’artificio in centro a Salerno

Festa sfrenata a Salerno per il pareggio della Salernitana sul campo del Napoli che ha rinviato la festa scudetto degli azzurri. Dopo la fine del match, deciso sull’1-1 da un super gol di Dia, in città si festeggiano i beniamini che hanno dato un grosso dispiacere ai cugini partenopei, costretti a non festeggiare contro i rivali lo scudetto. Bandiere vengono sventolate dalle macchine e molti i cori dei tifosi in diversi punti della città. Nel centro storico dopo il triplice fischio finale sono stati fatti esplodere anche fuochi d’artificio, riporta l’Ansa.