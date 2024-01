Cesena, tre anni di Daspo al padre di Shpendi: ha tentato di colpire con un pugno il portiere dell’Olbia

Tre anni di Daspo per Liman Shpendi, padre del giocatore del Cesena Cristian, in seguito a quanto accaduto al termine della gara di Lega Pro contro il Cesena. A deciderlo è stato il questore di Forlì – Cesena, Claudio Mastromattei. Dopo aver visionato le immagini del sistema di video-sorveglianza dello stadio Manuzzi, è stato infatti possibile ricostruire le dinamiche dei fatti: a fine partita, il padre di Shpendi ha fatto invasione di campo e si è scagliato contro il portiere dell’Olbia, Filippo Rinaldi, tentando di colpire con un pugno in faccia.

Soltanto l’intervento di un presente ha evitato che ciò accadesse e Rinaldi – ritenuto responsabile dall’uomo di aver ferito il figlio Cristian durante un intervento di gioco – se l’è cavata con un colpo al braccio. Liman Shpendi è stato tuttavia sanzionato e per i prossimi tre anni non potrà accedere ad alcun luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive. E’ stato inoltre denunciato per il reato di scavalcamento e invasione di campo e per percosse, mentre la parte offesa al momento non ha presentato formale querela.