Serie A: Alessandro Del Piero (con l’NBA) ad Abu Dhabi per promuovere il calcio italiano

Una nuova iniziativa della Lega Serie A e dei suoi Ambassador si è svolta ad Abu Dhabi. Il nuovo ufficio della Lega Serie A nella regione MENA ha infatti ospitato Alessandro Del Piero, leggenda del calcio e Ambassador di Lega Serie A. Questa visita fa parte di una nuova iniziativa della Serie A mirata a promuovere nuove e innovative collaborazioni nel mondo dello sport.

L’ex capitano della Juventus ha infatti partecipato ad una cross-sport collaboration con l’NBA. Del Piero è stato ospite della partita tra squadre a stelle e strisce (Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves), insieme alla leggenda del basket statunitense Kareem Abdul-Jabbar. Nell’ambito di queste iniziative l’Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero ha inoltre realizzato contenuti esclusivi presso l’NBA District di Abu Dhabi. Tra questi un video con la leggenda NBA Gary Payton. I due campioni si sono confrontati sulle eccellenze dell’Italia e degli Stati Uniti. L’incontro fa seguito al lancio della campagna “Serie A Made in Italy” della scorsa settimana. Un’iniziativa globale per promuovere e raccontare il Made in Italy a oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo. Questo attraverso il coinvolgimento diretto dei Club della Lega Serie A e dei calciatori più iconici del calcio italiano.

Commentando la sua visita agli uffici della Serie A MENA, Alessandro Del Piero ha dichiarato: “È sempre un piacere visitare il Medio Oriente, ma questa visita è stata molto speciale. Ho potuto contribuire ad approfondire la nostra partnership con l’NBA, connettendomi con leggende di un altro grande sport di squadra. E’ stata anche la mia prima visita agli uffici della Serie A MENA dalla loro apertura. Ho potuto vedere di persona gli investimenti effettuati in Medio Oriente e lo sviluppo delle iniziative per i fan, e capire meglio le nostre attività locali che aiuteranno a identificare e coltivare il talento calcistico futuro della regione”.

“La visita del nostro Ambassador e leggenda del calcio italiano, Alessandro Del Piero, è un chiaro indicatore di quanto sia importante la regione MENA per il futuro e per i piani di crescita della Serie A. – ha dichiarato Alfonso De Stefano, Direttore Generale MENA della Lega Serie A – Quando abbiamo aperto gli uffici MENA a giugno, il nostro obiettivo dichiarato era quello di connetterci con la prossima generazione di fan attraverso collaborazioni e contenuti culturalmente rilevanti. Ora stiamo passando dall`obiettivo all`azione, con partnership con la NBA e visite delle nostre leggende per coinvolgere i fan regionali e condividere con loro la passione per il bellissimo gioco del calcio”.