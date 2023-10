Ascoli-Sampdoria, Pirlo: “Basta una vittoria per cambiare la stagione

In conferenza stampa nel giorno che precede il match di Serie B ha parlato Andrea Pirlo che con la sua Samp non vive un grandissimo momento. La partita contro l’Ascoli potrebbe essere decisiva per la stagione dei blucerchiati e per lo stesso allenatore ex Juventus.

Pirlo: “Stiamo lavorando su qualsiasi cosa, sugli errori che in partita facciamo. Purtroppo non è una questione di squadra, ma son sempre stati errori individuali che ci hanno portato a prendere gol. Continuano a lavorare affinché questo non capiti più. L’obiettivo è quello di giocare in casa e in trasferta con la stessa determinazione e la stessa voglia. E’ stata una settimana con un po’ di tensione, di pressione. Ma la squadra è unita, lo è da inizio ritiro e lo è tutt’ora. Stiamo lavorando bene. Il gruppo rema tutto nella stessa direzione ed è la cosa che mi rende più tranquillo. Sappiamo qual è l’obiettivo, sappiamo quali sono i problemi. Continueremo a lavorare a testa bassa finché non arrivano i risultati“.

Sulla formazioni: “Abbiamo provato un po’ di soluzioni dal 4-3-3 al 4-4-2, a tre dietro però alla fine non cambia niente, cambia l’atteggiamento che dobbiamo mettere in campo. I moduli possono variare ma contano le persone che vanno in campo. Domani vedremo come giocare, ho tanti giocatori a disposizione, magari cambiare posizione a qualche giocatore, però alla fine quello che conta è quello che portiamo in campo“.