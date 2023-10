Inter, agente Mkhitaryan: “E’ in crescita costante, a Milano è felice”

Ospite di ‘Sportitalia’, l’agente di Mkhitaryan parla della crescita del giocatore armeno al momento impegnato all’Inter: “Di contratto non parliamo; lui sta facendo quello che deve fare. Come ho detto in passato, mi sembra che più invecchia e più diventi forte. Come dite in Italia: una roba da matti, questo rendimento che sta avendo [ride, ndr]. Lo vedo veramente in crescita costante, nonostante i 34 anni. Henrikh sta facendo capire come lo stile di vita di un calciatore e la sua professionalità contino e gli stiano allungando la carriera. Del futuro va chiesto a lui. Sul fatto di essere felice all’Inter beh, a me sembra proprio di sì, e a voi [ride, n.d.r.]? Le sue performance dicono questo: quando uno è felice, gioca meglio. Quando sei presente e connesso con cuore e anima giochi bene, il ragazzo si sente in maniera perfetta a Milano e si vede”.