Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare la Fiorentina dopo i fatti dell’Allianz Stadium in occasione del match di Serie A contro la Juventus. Al sesto minuto del primo tempo, dal settore ospiti i tifosi viola hanno infatti intonato dei cori discriminatori nei confronti di Dusan Vlahovic, grande ex della gara. La partita è stata sospesa per un paio di minuti dall’arbitro Mariani e il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda di 20.000 euro alla Fiorentina.

Il comunicato del Giudice Sportivo

“Ammenda di 20.000 alla Soc. Fiorentina per avere i suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell’Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto”.

Multati altri 8 club

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre monete, senza arrecare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’Arbitro.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONAper avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Trasferte vietate a quattro tifoserie

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, il dipartimento della pubblica sicurezza ha invitato i prefetti di Cremona, Brescia, Salerno e Firenze e a far predisporre le dovute ordinanze di divieto di trasferta per i tifosi di Cremonese, Brescia, Salernitana e Fiorentina. Ecco il motivo:

Durante Frosinone-Salernitana, un tifoso ospite ha lanciato una bomba carta contro 7 operatori sanitari, accompagnati in ospedale per accertamenti all’udito

Durante Cremonese-Brescia, circa 250 tifosi ospiti hanno tentato di oltrepassare il cordone delle forze dell’ordine, lanciando oggetti contro i reparti mobili schierati per entrare in contatto con la tifoseria locale. Circa 150 tifosi di casa hanno invece tentato di raggiungere la tifoseria avversaria, ferendo lievemente cinque tra poliziotti e carabinieri.

Durante Juventus-Fiorentina, quasi tutto il settore ospite occupato dai tifosi viola ha gridato “zingaro” a Dusan Vlahovic.

Le altre sanzioni del Giudice Sportivo

Un turno di squalifica per Tommaso Pobega (espulso durante Bologna-Verona), Pablo Marì (espulso durante Parma-Monza), Manuel Locatelli ed Edoardo Goldaniga (entrambi alla quinta ammonizione). Fermato per due turni Paulo Fonseca “per avere, al 44° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale e, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa“. Una giornata di squalifica infine per Paolo Benetti, vice di Ranieri (Roma), e Stefano Citterio, vice di Palladino (Fiorentina).