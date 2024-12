“Potrei continuare a giocare per altri 5-7 anni, ma non lo farò“. Lo ha dichiarato LeBron James, che nel giorno del suo 40° compleanno ha risposto alle domande della stampa, parlando anche del suo futuro. Il cestista dei Los Angeles Lakers sta disputando la sua 22^ stagione in carriera in NBA – record all-time a pari merito con Vince Carter – e non sembra contemplare l’ipotesi del ritiro per il momento. D’altronde le statistiche gli danno ragione poiché viaggia a una media di 23.5 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, sfiorando il 50% al tiro. Inoltre i suoi Lakers sono in piena lotta per i playoff e attualmente occupano la sesta posizione a Ovest con un bilancio di 18-13.

Il punto sul ritiro

“Mi ritirerò quando non sarò più in grado di giocare ad alto livello. In tutta onestà, se proprio lo volessi, potrei giocare per altri 5-7 anni. Ma non è una cosa che ho intenzione di fare”.

Sulle possibilità di vincere il titolo

“Allo stato attuale siamo un’ottima squadra e possiamo giocarcela con chiunque. Tuttavia non credo che siamo al massimo livello né che, ora come ora, siamo competitivi per conquistare l’anello. Questo però è positivo perché vuol dire che abbiamo ancora molti margini di miglioramento. Tuttavia non penso che questo influirà sulle mie scelte future. La decisione su quanto rimanere in campo non sarà dettata da questo perché non cambierebbe la mia carriera, né in senso positivo né negativo”.

Futuro in maglia Lakers

“Sono venuto a Los Angeles per giocare l’ultima parte della mia carriera qui e il mio piano è quello di ritirarmi con i Lakers. Ovviamente non sono stupido e conosco bene il business di questo sport, ma penso che il mio rapporto con questa organizzazione parli da solo. Mi auguro di non andare da nessuna parte prima che la mia carriera sia terminata”.

Nessun ripensamento alla Michael Jordan

“Sono sicuro al 100% che sentirò la mancanza del basket quando mi ritirerò. Ma non tornerò assolutamente indietro: è una cosa che non accadrà”.

Obiettivi futuri

Considerando che vincere il titolo sarà molto difficile e che il suo sogno di giocare col figlio Bronny l’ha realizzato, non è facile pensare a qualcosa che possa motivare LeBron ad andare avanti. Una possibilità potrebbe essere una nuova avventura, magari in una squadra competitiva per la vittoria, ma James ha ribadito di volersi ritirare ai Lakers. Qualora dovesse ripensarci, la prossima estate ha un’opzione per uscire dal suo attuale contratto e tornare sul mercato. Di contro, nel suo contratto con i Los Angeles Lakers c’è la “no trade clause”, che lo protegge da qualsiasi tipo di scambio, a meno che lui non acconsenta.

La classifica NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 28-4

Boston Celtics 23-9

New York Knicks 23-10

Orlando Magic 20-14

Atlanta Hawks 18-15

Milwaukee Bucks 16-14

Miami Heat 16-14

Indiana Pacers 16-17

Chicago Bulls 15-18

Detroit Pistons 14-18

Philadelphia 76ers 13-17

Brooklyn Nets 12-20

Charlotte Hornets 7-25

Toronto Raptors 7-25

Washington Wizards 5-24

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 26-5

Memphis Grizzlies 22-11

Houston Rockets 21-11

Dallas Mavericks 20-13

Los Angeles Clippers 19-13

Los Angeles Lakers 18-13

Denver Nuggets 18-13

Minnesota Timberwolves 17-14

San Antonio Spurs 16-16

Golden State Warriors 16-16

Phoenix Suns 15-16

Sacramento Kings 14-19

Portland Trail Blazers 11-21

Utah Jazz 7-24

New Orleans Pelicans 5-28