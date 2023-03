Spezia, Reca ammonito e Marchetti espulso: saltano l’Inter

Finale convulso in Spezia-Verona, lunch match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. L’arbitro Doveri ha espulso il portiere Marchetti per proteste dalla panchina e ha estratto un cartellino giallo all’indirizzo di Arkadiusz Reca, diffidato e costretto così a saltare il prossimo match contro l’Inter. Un’assenza pesante per Semplici che dovrà quindi rivoluzionare la fascia mancina contro i nerazzurri, alla luce anche dell’assenza di Bastoni e Moutinho per infortunio.