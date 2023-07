Serie A, classifica social giugno: Milan in vetta, seguito da Juventus e Roma. Napoli quinto

La “classifica social” del mese di giugno per quanto riguarda il calcio italiano, elaborata per Primaonline.it da Sensemakers, vede al comando il Milan. I rossoneri hanno fatto registrare 39,5 milioni di interazioni (rispetto alle 30,8 milioni del mese precedente) e 92 milioni di video views (65 milioni lo scorso mese). Secondo posto per la Juventus, che ha però visto peggiorare i propri numeri, riducendo le interazioni da 38,6 milioni a 25,1 milioni e le videoviews da 158 milioni a 124 milioni.

Completa il podio la Roma con 23,4 milioni di interazioni e 101 milioni di visualizzazioni, davanti all’Inter, che ha perso oltre la metà delle interazioni (23,1 milioni contro le 49,3 di maggio). Quinto il Napoli, mentre completano la top 10 la Nazionale italiana (sesta), il Cagliari (settimo), il Parma (ottavo), la Fiorentina (nona) e la Lazio (decima).